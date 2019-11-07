Москва, , 09:20 — REGNUM Центробанк РФ с 7 ноября отозвал лицензию у АКБ «Чувашкредитпромбанк» (Чебоксары, Чувашия). Банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, сообщается на сайте регулятора.

Читайте также: Центробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»

Также кредитная организация нарушала законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По величине активов АКБ «Чувашкредитпромбанк» занимал 258-е место в банковской системе РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября 2019 года была аннулирована лицензия АО «Данске банк», находящегося в Санкт-Петербурге.

Подробности: ЦБ аннулировал лицензию «дочки» крупнейшего датского банка в России