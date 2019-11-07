Анадырь, , 09:16 — REGNUM В столицу Чукотского автономного округа Анадырь продолжаются поставки свежей оленины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В этом году город получит 64 тонны оленины. Всё мясо, предназначенное в этом году для Анадыря, произведено на оленеубойном пункте «94 километр» близ села Амгуэма», — пояснил начальник департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округаСергей Давидюк.

По словам руководителя, мясо поступает в магазины, на пищекомбинат, в сельские школы, больницы, детские сады.

На убой уже ушло 552 оленя — заготовили около 20 тонн мяса.

Как сообщало ИА REGNUM, заготовители Чукотки планируют к убою 10 975 голов оленей.

Мясо регулярно доставляют в окружной центр.