Пекин, , 09:09 — REGNUM Доход от бизнеса индустрии почтовых отправлений Китая вырос на 21,3% за первые три квартала года до 688,28 млрд юаней (около $97,79 млрд), сообщили в Государственном почтовом бюро КНР.

Сектор экспресс-доставки, который является хребтом индустрии, демонстрирует ускоряющийся рост. Так, компании этого сектора совершили 43,91 млрд доставок за указанный период, что на 26,4% больше, чем годом ранее. Доход от бизнеса курьерских фирм взлетел на 24,1% в годовом исчислении, достигнув 527,1 млрд юаней за аналогичный период.

За первые три квартала средняя цена на отправление упала на 0,2 юаней в сравнении с первой половиной года, а качество предоставляемых услуг продолжило расти, сообщили в бюро.

Китай планирует расширить курьерскую сеть и улучшить компьютерные системы, качество услуг и нарастить международные связи к 2020 году, чтобы увеличить доход от бизнеса до отметки 800 млрд юаней.