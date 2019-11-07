Екатеринбург, , 09:42 — REGNUM В Свердловской области организовали анонимный опрос для фиксации уровня «деловой» коррупции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

Интерактивное анкетирование занимает не более 15 минут. Исследование проходит с соблюдением всех условий анонимности.

Глава свердловского департамента противодействия коррупции Ильхам Ширалиев считает, что благодаря опросу удастся оценить действительный уровень коррупции в отношениях между предпринимателями и властями. Проанализировав результаты исследования, можно будет ликвидировать предпосылки для возникновения коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе обновили состав антикоррупционной комиссии. В неё вошли начальник свердловского управления ФСБ Алексей Зиновьев, глава регионального ГУ МВД Александр Мешков и главный федеральный инспектор по области Михаил Каган.

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