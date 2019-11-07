Москва, , 08:52 — REGNUM По итогам октября 2019 года на российском авторынке было продано на 6% меньше машин АвтоВАЗа, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Всего за месяц было реализовано 30 237 автомобилей Lada. Однако показатели за десять месяцев 2019 года гораздо лучше — за этот период было продано 295 437 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 1,5% больше по сравнению тем же периодом 2018 года.

«Рыночная доля LADA в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей за 10 месяцев 2019 года, по собственной оценке компании, составляет около 21%», — говорится в сообщении.

Лидирует в модельном рейтинге АвтоВАЗа по итогам января-октября 2019 года Lada Granta. За отчетный период эту модель приобрели 108 686 автолюбителей — это на 35,1% превышает показатели 2018 года. За октябрь было продано 11 712 экземпляров Granta, что на 14,1% больше, чем год назад. В компании считают, что это абсолютный рекорд продаж за месяц в этом году.

Кроме того, хорошие результаты продаж в октябре были зафиксированы у коммерческих моделей АвтоВАЗа. Так, за месяц было реализовано 1 146 автомобилей семейств Lada Granta, Lada Largus и Lada 4×4, что на 12,4% превышает показатели продаж прошлого года. Причем за период с января по октябрь было продано 9 160 коммерческих автомобилей Lada.

Напомним, 5 ноября стало известно, что вышла комплектация промежуточного обновления Lada Vesta, куда вошел зимний пакет Winter.

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