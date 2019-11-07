Уфа, , 08:39 — REGNUM Новый резидент территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Башкирии создаст 142 рабочих места. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы правительства Башкирии, НПЦ ЭНТ ООО «Юпитер» был внесен министерством экономического развития России в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития.

Отмечается, что производственный центр планирует на ТОСЭР «Белебей» наладить производство пиломатериалов и арболитовых панелей. Общая стоимость данного проекта составит около 322 млн рублей. При этом запланировано, что будет создано 142 новых рабочих мест.

Напомним, что в настоящий момент в реестре резидентов ТОСЭР внесено 30 инвесторов из Башкирии.