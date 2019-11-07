Балтачевский район, , 08:33 — REGNUM В Арбитражный суд Башкирии поступил иск с требованием признать несостоятельным ООО «Сейтяковский кирпичный завод». Истцом выступает налоговая служба, но иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 6 ноября 2019 года. Истец — межрайонная ИФНС №29 по РБ, сумма претензий — 1 297 720,02 рубля.

В конце октября 2019 года гражданский иск к заводу был подан и поставщиком газа. ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» требует взыскать долг в размере 133 075 рублей 19 копеек, неустойку — более 5,5 тыс. рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено 12 сентября 2018 года в селе Сейтяково Балтачевского района Башкирии. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, директор — Ралиф Ахкямов, единственный владелец — Лилия Кагирова. Последняя также является единственным владельцем и директором ООО «Профилактический медицинский центр «Династия» в том же районе, но в селе Старобалтачево. Медцентр был создан в ноябре 2016 года.

Напомним, в конце октября 2019 года в суд поступил банкротный иск и к ООО «Научно-исследовательский и проектный институт по обустройству нефтяных и газовых месторождений».