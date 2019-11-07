Пермь, , 08:27 — REGNUM В Пермском крае проект масштабного строительства логистического центра «Почты» получил статус приоритетного. Особый статус позволяет инвестору получать административную поддержку со стороны региональной власти на всех этапах его реализации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Логистический почтовый центр появится в городской черте Перми. Его площадь составит 20 тысяч квадратных метров. На них разместят автоматизированную систему обработки почтовых сообщений, место международного почтового обмена, участок обработки экспресс-почты EMS, а также зону фулфилмента. Мощность сортировочного центра превысит 200 тысяч отправлений в день.

Планируется, что объем инвестиций проект составит 1,5 млрд рублей. Ожидается создание 1 тыс. новых рабочих мест.

Представитель «Почты России» отметил, что строительство логистического центра позволит сделать работу более эффективной — оптимизировать почтовые маршруты, ускорить доставку, а также повысить надежность и сохранность отправлений.