Уфа, , 08:28 — REGNUM Шесть городов в Башкирии получили статус благоприятных для проживания. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По словам чиновников, Минстрой России вместе с госкомпанией «Дом.РФ» и консалтинговым бюро «Стрелка» подготовили индекс качества городской среды, который был разработан по результатам исследования 1114 городов России.

Отмечается, что из всех городов, по которым провели анализ только 262 (23,5%) отнесли к населенным пунктам с благоприятной городской средой. В стальных же 852 (76,5%) городах городская среда признана неблагоприятной.

В Башкирии из 21 города благоприятным для проживания признаны 6 городов.

Дюртюли и Агидель признаны благоприятными в категории «малые города». Сибай, Туймазы и Белебей вошли в «зеленую» зону в категории «средние города». В категории «крупный город» благоприятным посчитали город Стерлитамак.

Сообщается, что Уфе не хватило 1 балла до включения его в список городов с благоприятной средой для проживания.

Отмечается, что меньше всего баллов набрал город Давлеканово.