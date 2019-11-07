Аддис-Абеба, , 08:16 — REGNUM Египет, Эфиопия и Судан достигли «договоренности», в соответствии с которой они намереваются сотрудничать, чтобы разрешить спорные вопросы о заполнении и запуске эфиопской плотины Великого Возрождения на реке Нил. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на совместное заявление трех стран, сделанное 6 ноября в ходе переговоров в США.

В совместном заявлении, опубликованном после встречи сторон, говорится: «Министры согласились работать над заключением соглашения к 15 января 2020 года и обязались принять участие в двух встречах в Вашингтоне, округ Колумбия, 9 декабря 2019 года и 13 января 2020 года, для оценки и поддержки достигнутого прогресса».

"Если соглашение не будет достигнуто к 15 января 2020 года, министры иностранных дел согласны с тем, что будет применена статья 10 Декларации принципов 2015 года», — говорится в заявлении далее.

В статье 10 говорится: «Три страны будут разрешать споры, возникающие в результате интерпретации или реализации данного соглашения, на основе дружеских консультаций или переговоров в соответствии с принципом добросовестности».

Стороны также согласились с тем, что США и Всемирный банк будут участвовать в будущих переговорах в качестве наблюдателей.

По сообщению журналистов, США приняли у себя министров иностранных дел трех стран, чтобы попытаться разрешить давнишний дипломатический скандал по поводу строительства плотины в северной Эфиопии. К настоящему моменту Эфиопия на 70% завершила строительство плотины и настаивает на том, что никто не может остановить проект, но Египет обеспокоен воздействием плоты на свои водные ресурсы и на то, сколько воды будет использовано Суданом. По завершении проект стоимостью 4 млрд долларов США станет крупнейшей гидроэлектростанцией в Африке, отмечает ВВС.

По окончании встречи президент США Дональд Трамп написал в Твиттере: «Встреча прошла хорошо, и обсуждения будут продолжаться в течение дня!»

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