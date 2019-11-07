Москва, , 08:12 — REGNUM Представители трех индонезийских компаний из Богора PT Indobriket Bumi Hijau, PT Bahana Surya Madani и CV Nusantara Agri подписали четыре соглашения о сотрудничестве с партнерами в России стоимостью 768 тыс. долларов США, сообщает 6 ноября внешнеполитическое ведомство Индонезии.

Продукты, востребованные российскими компаниями, включают кокосовый соевый соус, имбирные напитки, кокосовые чипсы, лосьон для тела, мыло и бытовую технику.

«Возможности для делового сотрудничества с Россией открыты, и многие из наших продуктов пользуются спросом в России», — заявил Иван Сетиаван, заместитель регента Богора, добавив, что российские бизнесмены очень отзывчивы, и высоко оценив поддержку, оказанную посольством Индонезии в Москве в содействии деловой миссии.

Посол Индонезии в Российской Федерации Вахид Суприяди высоко оценил визит деловой миссии в Россию и выразил надежду, что подобные миссии будут проводиться последовательно и непрерывно для достижения более оптимальных результатов.

Напомним, в 2018 году объем торговли Индонезии с Российской Федерацией составил 2,5 млрд долларов США. В ближайшем будущем Индонезия и Россия планируют достичь объема торговли в 5 миллиардов долларов США.