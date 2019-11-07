Москва, , 08:08 — REGNUM Торги на Мосбирже 6 ноября открылись ростом по рублевым парам, потому что нефть Brent подешевела на торгах в Азии, заявил корреспонденту аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

На американской сессии давление на рубль усилилось после выхода слабого отчета минэнерго США, укрепления доллара на Форекс, а также спекуляций о вновь возникших разногласиях между Вашингтоном и Пекином.

Данные Минэнерго по запасам нефти за неделю, завершившуюся 1 ноября, отразили её увеличение на 7,929 млн баррелей против прогноза 2 млн баррелей (предыдущее значение +5,702 млн баррелей). Цена на Brent упала на 2,55%, до $61,57. Курс доллара подскочил до 64,03 руб.

Пекин добивается отмены 15-процентных импортных пошлин, которые были введены в сентябре. Штаты хотят заключить сделку, не отменяя веденные пошлины.

Завершились торги по рублю снижением. Рубль подешевел к доллару на 0,60%, до 63,87 руб., к евро — на 0,55%, до 70,70 руб., к фунту — на 0,36%, до 82,16 руб.

Бычий тренд по рублю с долларом не сломлен, но после вчерашних торгов и его ослабления на 0,6%, появились первые признаки его ослабления.

Инвесторы опасаются, что если Штаты не пойдут на уступки Китая, то последует перенос заключения сделки, либо она сорвётся. Рост пары доллар/рубль выше 64,20 руб. стоит рассматривать как окончание бычьего тренда по рублю.

Геополитика вышла на первый план, но рубль может очень быстро восстанавливать свои потери, потому что сохраняется высокий спрос на ОФЗ. С середины сентября индекс государственных российских облигаций (RGBI) вырос на 15%, до 150,01 пунктов.

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