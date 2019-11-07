Владивосток, , 08:14 — REGNUM Рыбаки приморских рыбодобывающих предприятий освоили 94% годовых квот на вылов минтая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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С начала 2019 года рыбаки добыли 491,2 тыс. тонн минтая. Отмечается также, что рыба является основной экспортной продукцией агропромышленного комплекса Приморья. В текущем году по региональному проекту «Экспорт продукции АПК» он должен составить 1,5 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, к настоящему времени экспорт продукции агропромышленного комплекса Приморья превысил 1,2 млрд долларов при плановом показателе 1,5 млрд долларов, который должен быть достигнут к концу года.