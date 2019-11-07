Иерусалим, , 07:59 — REGNUM Количество китайских туристов, посетивших Израиль с января по октябрь по данным Центрального бюро статистики Израиля, выросло на 40,6% в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

В общей сложности 129 800 китайских туристов посетили Израиль за 10 месяцев, что значительно выше 92 300 за аналогичный период 2018 года. Тем не менее, количество китайских туристов, посетивших Израиль в октябре, упало на 10,6% относительно показателей октября прошлого года.

Всего 3,74 млн туристов иностранных посетили Израиль с января по октябрь текущего года, что на 10% выше показателей годовалой давности. В Министерстве туризма Израиля сообщили, что с начала 2019 года общий доход страны от туризма оценивается в $5,37 млрд.