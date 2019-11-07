Новосибирск, , 07:57 — REGNUM На территории Новосибирской области по состоянию на 1 октября 2019 года действовало десять розничных рынков (на 1 октября 2018 года — 11 рынков). Торговых мест на них насчитывалось 3 456, фактически использовались 2 688 места (77,8%). Такие данные приводит Новосибирскстат.

По данным регионального органа статистики, большинство розничных торговых точек находятся в городской местности, а большая часть торговых мест (69%) закреплена за индивидуальными предпринимателями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске начали сносить зелёный рынок «Гранит», открытый на площади Маркса ещё в конце 90-х

Ранее новосибирские городские депутаты приняли поправки в «Положение о нестационарных объектах на территории города», согласно которым процедура сноса несанкционированных киосков максимально упрощается.

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