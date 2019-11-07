Барнаул, , 07:53 — REGNUM Предложение Минстроя РФ ремонтировать ветхое жильё за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский 53» Константин Емешин. По его мнению, этот вопрос необходимо решать только путем широкого общественного диалога.

«Безусловно, тема ремонта и содержания жилья во многом противоречива и в новой России случилось наслоение двух эпох — социализма и капитализма. А именно в СССР формально существовали только отдельные частные домовладения, а все многоквартирные дома были государственными. Люди стояли в очередях на получение квартиры, государство это жилье содержало и ремонтировало при крошечном софинансировании жильцами.

Но «лихие» 90-е показали, что природа человека осталась неизменной и поэтому, когда власть приняла законы о бесплатной приватизации жилья, то большинство граждан решили, что лучше все-таки «держать синицу в руках, чем журавля в небе». И у нас в доме, где 144 квартиры, сегодня только одна квартира осталась не приватизированной и жители платят арендную плату муниципалитету, а тот, в свою очередь, из этих платежей гасит платежи по капитальному ремонту.

Хотя в 90-е годы законодатель предусмотрел, что приватизировать можно только отремонтированное жилье. Но граждане так жаждали бесплатной собственности, что готовы были брать и не отремонтированное. Тем более, что государственная отрасль ЖКХ деградировала и люди поняли, что если не забрать дома в свое управление, то их квартиры скоро окажутся в обрушенных домах. Но реально общество осталось «социалистическим» и только 7−8% жителей взяли многоквартирные дома в управление, создали ТСЖ и открыли «спецсчета» по капитальному ремонту.

Государство вполне логично и правильно приняло решение о формировании программ о переселении из ветхого и аварийного жилья. Однако эти программы, судя по опыту Бийска, зачастую превращались в систему «отмывания» государственных средств строителями связанными с муниципальными или региональными чиновниками.

А сегодня, когда в России открыли «новую нефть» в виде кошельков граждан, то государственные чиновники хотят эту «новую нефть» использовать и для решения проблемы капитального ремонта жилья. На мой взгляд, это отчасти не справедливо и решить эти противоречия можно только путем широкого общественного диалога, но к сожалению в авторитарном обществе он не работает», — считает алтайский общественник Константин Емешин.

Напомним, ранее «Известия» со ссылкой на Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России сообщили, что в соответствии с одной из подпрограмм капремонта ветхого жилья, которая будет разработана, нагрузка по ремонту жилья ляжет на граждан.

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