Амстердам, , 07:52 — REGNUM 6 ноября 2019 г. в Голландии прошла национальная забастовка школьных учителей. В результате по всей стране не работало около 4400 школ. Манифестации учителей прошли в разных городах, в т. ч. в Амстердаме, Роттердаме, Утрехте и Леувардене (Leeuwarden). Манифестация в Амстердаме собрала около десяти тысяч участников, а в Леувардене — пять тысяч. Неясно, сколько в общей сложности человек приняло участие в манифестациях по всей стране. Помимо манифестаций в больших городах, многие школы организовали собственные акции протеста.

Тем не менее правительство страны отказалось пойти навстречу требованиям учителей. Партии, входящие в состав правящей коалиции, не согласны на дополнительные инвестиции в образование. Это выяснилось в ходе дебатов в нижней палате парламента, где обсуждался образовательный бюджет на следующий год.

Ранее, 1 ноября 2019 г., министр образования Ари Слоб заключил соглашение с шестью крупнейшими профсоюзами педагогического персонала в стране. Согласно этому соглашению, системе образования выделялось дополнительные 460 миллиона евро сверх бюджетных средств. Однако спустя несколько дней крупнейший профсоюз, под давлением своих членов, отказался от соглашения. Многие учителя недовольны одноразовой сумме и настаивают на том, что правительство разработало программу инвестиций на ближайшие годы.

Четверо из каждых десяти школ в Голландии сталкиваются с хронической нехваткой учителей. Из-за этого многие школы вынуждены отменять уроки или заменять учителей неквалифицированными работниками, например стажёрами. Некоторые школы даже оказались вынужденными перейти на четырёхдневную учебную неделю.