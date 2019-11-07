Пермь, , 08:02 — REGNUM В Пермском крае, по данным краевого минэка, число плановых проверок в отношении бизнеса снизилось в 2019 году на 35%, об этом сообщил на заседании совета по предпринимательству губернатор Максим Решетников и добавил, что работа по снижению административного давления ведется и в отношении федеральных видов контроля.

Как отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей Анатолий Маховиков, за девять месяцев 2019 года количество предупреждений, выписываемых контрольно-надзорными органами, увеличилось на 35% (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года). Это свидетельствует о превентивной работе с бизнесом.

Омбудсмен также обратил внимание на то, что сумма штрафов сократилась на 20%, а количество штрафов — на 3%.