Иркутск, , 07:02 — REGNUM Глава Иркутской области Сергей Левченко, выступая в эфире программы «Отражение» на федеральном канале ОТР, заявил что в 2018 году объем незаконных рубок леса на территории Иркутской области по сравнению с данными 2017 года сократился на 48% и что тенденция на снижение продолжает наблюдаться и в 2019 году.

«А налоговые платежи по сравнению с 2015 годом выросли настолько, что, по официальным данным, в 2018 году Иркутская область стала лидером среди всех регионов России, увеличив налоговую отдачу от лесопромышленного комплекса более чем в три раза», — подчеркнул губернатор Приангарья.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 г. руководитель лесного отдела «Гринпис» Алексей Ярошенко заявлял, что он обеспокоен действиями иркутских чиновников, вознамерившихся разрешить бизнесменам «освоить» заповедный участок лесной площади в Тофаларии, где произрастают реликтовые кедры и находятся родовые охотничьи угодья тофов.

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