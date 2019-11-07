Новосибирск, , 06:51 — REGNUM По прогнозам социально-экономического развития Новосибирской области доходы бюджета региона на 2020 год составят свыше 172,8 млрд рублей, сообщил министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.

Увеличение собственных доходов ожидается в общей сумме 10,5 млрд — за счёт изменения макроэкономических показателей: роста промышленного производства и торговли, инвестиций и зарплаты. В числе факторов, определяющих увеличение доходов бюджета, — изменения налогового и бюджетного законодательства с 1 января 2020 года: увеличения норматива зачисления акцизов на нефтепродукты в областной бюджет, ставок по акцизам на алкогольную продукцию и нефтепродукты, повышения региональный коэффициента рынка труда. По расчетам новосибирского Минфина, через трансферты из федерального бюджета в регион в 2020 году поступят 32,8 млрд рублей (на 2,5 млрд рублей выше уровня 2019 года).

С учётом ожидаемых переходящих остатков 2019 года оценка ресурсов на расходные обязательства в 2020 году — 177,5 млрд рублей. На 2021 год доходы и расходы составят почти 177 млрд, на 2022 — 186,5 млрд рублей.

Проект бюджета прошёл публичные слушания и теперь будет рассмотрен на заседаниях всех комитетов Законодательного собрания. 21 ноября проект бюджета в первом чтении рассмотрит сессия областного парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко заявил, что"наш бюджет, прежде всего должен быть бюджетом согласия и взаимопонимания, тогда и со стороны бизнеса, и со стороны органов власти, и со стороны граждан будет меньше критики и больше конструктивных предложений».

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