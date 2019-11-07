Иркутск, , 06:49 — REGNUM Губернатор Иркутской области Сергей Левченко отчитался о ходе выполнения поручений российского президента Владимира Путина о скорейшем предоставлении жилья пострадавшим от мощнейшего паводка и восстановлении инфраструктуры. По словам главы региона, в настоящий момент около 90% семей получили на руки сертификаты, позволяющие купить жилье в любой точке России взамен утраченного.

Что касается восстановления жизнедеятельности населённых пунктов, то власти региона составили список, куда внесли все затопленные объекты и утвердили его в российском правительстве.

«Время, которое отведено на восстановление объектов социальной инфраструктуры и не только, — примерно два с половиной года», — пояснил Сергей Левченко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. После проливных дождей реки вышли из берегов и потопили более 100 населённых пунктов. Спустя месяц ситуация повторилась. Пострадавшими признаны более 45 тыс. человек.