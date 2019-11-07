Тегеран, , 08:26 — REGNUM Глава судебной системы Ирана Эбрагим Раиси заявил, что экономическая независимость Ирана и новые меры по развитию производства защищают страну от заговоров врагов. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам чиновника, экономический бум наступит только тогда, когда будет обеспечена экономическая безопасность, а для этого нужно бороться с коррупцией и защищать страну от внешних врагов. «Если хоть одна из этих проблем наберет силу, то производство столкнется с проблемами», — отметил политик.

Эбрагим Раиси подчеркнул, что решение экономических проблем в стране лежит в руках иранской молодежи, которая должна защитить страну от внешних посягательств со стороны недружественных государств.