Тегеран, , 08:35 — REGNUM Министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами заявил, что в эпоху санкций минобороны готово удовлетворять все потребности автомобильной промышленности страны. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам чиновника, за последние 40 лет правительство США своими уловками и заговорами не щадило усилий для того, чтобы нанести ущерб прогрессу Исламской республики. Он отметил, что оборонная промышленность имеет развитые отношения с научными учреждениями, и Министерство обороны ИРИ будет использовать этот потенциал для укрепления обороноспособности страны.

Амир Хатами подчеркнул, что наибольшие потери в результате санкций несет автомобильная промышленность, которой необходимы новые технологии для развития. Он пообещал, что Министерство обороны ИРИ будет поощрять автомобильное производство и со временем удовлетворит все потребности данной отрасли.