Иркутск, , 06:40 — REGNUM Власти Иркутской области, которая летом 2019 г. пережила мощнейшая наводнение, изъявили желаниепровести аукционы на право заключения государственных контрактов по предоставлению кредитных линий для финансирования дефицита областного бюджета. Как сообщает сегодня, 7 ноября, официальный сайт Приангарья, запланированный размер кредитной линии составит семь миллиардов рублей и будет представлен на аукционах семью равными лотами.

Как пояснили в региональном министерстве финансов, открытие кредитной линии не означает, что правительство региона в обязательном порядке возьмет в долг данные деньги, это будет сделано только в случае острой необходимости.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Иркутская область сохранила государственный долг на экономически безопасном уровне, являющимся одним из минимальных в стране (по состоянию на 1 января 2019 года государственный долг региона в расчете на одного жителя составил 5,1 тыс. рублей, что является 15 минимальным значением среди субъектов РФ и в три раза ниже среднего по стране уровня (15 тыс. рублей на человека).

Опережающийпережающий рост доходов бюджета в 2018 году позволил оптимизировать структуру государственного долга и осуществить досрочное погашение коммерческих кредитов в размере шести миллиардов рублей. Сегодня долговой портфель области более чем на 60% состоит из «дешевых» заимствований в виде бюджетных кредитов (7,3 млрд рублей), остальные 40% представлены долгосрочными обязательствами по государственным ценным бумагам — пять миллиардов рублей.