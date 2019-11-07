Пермь, , 06:31 — REGNUM Пермский машиностроительный завод им. Дзержинского с 11 ноября уходит в простой. Документ об этом подписал конкурсный управляющий предприятия, сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным СМИ, простой станет вынужденной мерой из-за сокращения объема производства. Рабочих, (за исключением тех, кто отвечает за обеспечение электроэнергией и теплом) отправят в отпуск с сохранением положенной, согласно законодательству, части заработной платы.

Приказ о простое действует до Нового года. После этого времени завод может перейти на сокращенную рабочую неделю — трехдневную.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, завод находится в процедуре банкротства, испытывает проблемы с заказами и имеет большие долги перед кредиторами. Трудовой коллектив объявлял об акциях протеста. 18 октября митинг был отменен по просьбе местной власти, которая обещала оказать содействие. Не видя положительных результатов, рабочие заявили о выходе на акцию протеста 25 октября.

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