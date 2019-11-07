Омск, , 05:48 — REGNUM В рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске на выставке «Высокие технологии» был представлен стенд проекта «Порт Сабетта» — зерновые ворота Сибири». Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, стенд вызвал у посетителей выставки большой интерес.

Логистический проект направлен на обеспечение экспортных возможностей аграриев Омской области. Речь идёт о прямых поставках зерновых, производимых в Сибири, на рынки Казахстана, Средней Азии и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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По данным логистической компании «Зерно Сибири», основная задача проекта — реализация излишков зерновой продукции от сельхозпроизводителей напрямую потребителю. Разработан собственный логистический маршрут с использованием реки Иртыш.

В правительстве Омской области уточнили, что сейчас сдерживающим фактором для омских аграриев является отсутствие стабильного сбыта зерна по приемлемым ценам — регион сильно удалён от основных экспортных портов страны. Для решения проблемы был создан единый зерновой оператор и разработан соответствующий проект.

«Одно из перспективных направлений — глубоководный порт Сабетта, построенный в рамках федерального проекта развития Северного морского пути», — говорится в сообщении облправительства.

Данный порт, ориентированный на отгрузку сжиженного природного газа, в перспективе можно использовать для создания зернового терминала.

Омский губернатор Александр Бурков убеждён, что необходимо налаживать грузопоток по реке, так как потенциал водных маршрутов очень велик:

«Это как сообщение с центральной Азией, Республикой Казахстан и с Китаем, так и через глубоководный порт Сабетта с выходом на рынки Азиатско-Тихоокеанских регионов и страны Южной Америки».

Как сообщало ИА REGNUM, 6−7 ноября в Омске проходит крупное мероприятие — XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. На 7 ноября в рамках форума запланирована встреча президентов России и Казахстана.

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