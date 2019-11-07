Якутск, , 05:42 — REGNUM По результатам рейтинга Минстроя РФ, сразу шесть населённых пунктов Якутии оказались в антитопе по качеству городской среды, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Десятка худших в основном состоит из населённых пунктов с населением от 5 тыс. до 25 тыс. человек. Восемь из десяти самых неблагополучных городов относятся к этой группе. В Якутии это Томмот, Нюрба, Покровск, Олекминск и Вилюйск. Также в списке Алзамай (Иркутская область), Балей (Забайкальский край), Куртамыш (Курганская область).

Хуже всего качество жизни в якутском Верхоянске, где проживает 1100 человек. Это самый северный и холодный город на Земле. Здесь не редки случаи, когда температура воздуха достигает минус 60 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению главы Минстроя Владимира Якушева, главные проблемы в городах, которые необходимо срочно решать — это пересадка людей на общественный транспорт, улучшение экологии, рост уровня безопасности и комфортности городской среды, а также ликвидация аварийного жилья.