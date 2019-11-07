Москва, , 05:20 — REGNUM Федеральная таможенная служба (ФТС) России заявила о невозврате в страну 24 млрд рублей выручке по внешнеторговым контрактам с начала года. Об этом 7 ноября сообщает газета «Известия».

По данным, предоставленным изданию первым заместителем руководителя ФТС Русланом Давыдовым, это на 2 млрд больше, чем за аналогичные девять месяцев 2018 года.

По словам Давыдова, более 70% нарушений касается нерепатриации валютной выручки при экспорте леса, почти весь объем которого приходится на Финляндию и Китай. Для уклонения от надзорных органов бизнесменами используются компании-однодневки, которые после получения выручки, как правило, сразу ликвидируются.

«Нам важно, чтобы валютный контроль не создавал лишних проблем для бизнеса и при этом перекрыл все лазейки для оттока капитала за рубеж через недобросовестную торговлю товарами», — подчеркнул Давыдов, отметив, что с начала 2019 года за уклонение от исполнения обязанностей по возврату валютной выручки возбуждено 151 уголовное дело.

По действующему на настоящий момент законодательству, невозврат выручки в крупном и особо крупном размерах грозит нарушителям лишением свободы на срок до пяти лет. Тем не менее, многие эксперты считают, что невозврат в страну экспортной выручки не является преступлением, а валютное регулирование в России остается чрезмерно жестким, несмотря на обещания правительства его ослабить.

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