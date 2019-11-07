Вашингтон, , 04:56 — REGNUM Странам Европы необходимо создать план действий на случай экономического кризиса, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ), сообщает агентство Bloomberg.

МВФ предупреждает Европу об опасности протекционизме в торговле, непредсказуемых последствий выхода Великобритании из состава Евросоюза, а также о различных геополитических рисках. В качестве рекомендаций фонд предписал европейским центробанкам придерживаться политики мягкого монетаризма, а правительствам — использовать фискальные стимулы.

Также в МВФ считают, что кредитно-денежная политика европейских стран исчерпала себя. Фонд прогнозирует замедление экономического роста в Евросоюзе.