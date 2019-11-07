Хабаровск, , 05:32 — REGNUM Авиакомпания PEGAS FLY («Икар») объявила о начале продаж билетов по субсидируемым маршрутам Дальнего Востока на новые регулярные рейсы между административными центрами ДФО, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Стоимость перелёта по специальному тарифу «Владивосток — Хабаровск» и «Хабаровск — Владивосток» составит всего 1850 рублей, а улететь из Благовещенска в Москву или из Москвы в Благовещенск можно, всё по тому же спецтарифу, за 6400 рублей. Перелёт из Хабаровска в Иркутск обойдётся в 3000 рублей, а из Хабаровска в Южно-Сахалинск всего в 1 тыс. рублей. Долететь из Магадана до Хабаровска можно за 4 тыс. рублей.

Воспользоваться субсидируемыми перелётами могут граждане до 23, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также инвалиды 1 группы, инвалиды с детства 2 и 3 групп, лица, сопровождающие инвалида 1 группы или ребёнка-инвалида.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Дальнего Востока до настоящего времени не могут приобрести авиабилеты по плоским тарифам на рейсы «Аэрофлота». На Сахалине люди обрывают телефоны авиакасс — билетов на 2020 год нет даже на «дочку» «Аэрофлота» — «Россию». В «Аэрофлоте» ничего не объясняют. Дальневосточники просят передать полёты на московские направления азиатским авиакомпаниям, а «Аэрофлот» освободить от обременительной для него миссии. А пока «Аэрофлот» решает — летать ему или нет с Дальнего Востока, цены начали поднимать другие перевозчики.