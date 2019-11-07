Якутск, , 05:18 — REGNUM Первая партия сжиженного природного газа от Газпром экспорта со станции Нижний Бестях в Якутии пересекла российско-монгольскую границу в начале ноября. Топливо в объёме 36 тонн прибыло в криогенных танк-контейнерах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Газпром экспорт.

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Природный газ будет в качестве моторного топлива использоваться на пассажирском транспорте в столице Монголии — Улан-Баторе.

Всего планируется поставить восемь тыс. тонн газа в год.

«Производитель сжиженного природного газа — ООО «СПГ». Отправитель — «СиТЭК», экспедитор — «Якутское контейнерное агентство», — пояснили в компании якутских железных дорог.

Отметим, что в Монголию из Якутии отправляют излишки СПГ.

Как сообщало ИА REGNUM, КНР увеличивает долю газа за счёт закупок СПГ, трубопроводов из России, а также изыскания собственных запасов. С четырёх станций Китая сжиженный природный газ возят в специальных контейнерах в центральные районы Поднебесной.