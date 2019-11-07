Петропавловск-Камчатский, , 04:21 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Илюхин признал ошибочность повышения транспортного налога на катера и лодки с 1 января 2019 года. Глава региона сообщил, что это привело к увеличению нагрузки на туристический бизнес и ухудшению результатов его деятельности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Повышение транспортного налога на катера и лодки с мощностью двигателей свыше 100 лошадиных сил, привело к ухудшению финансовых результатов легально работающих туристических компаний. Для таких предпринимателей катера и лодки — главные рабочие инструменты. На них они возят туристов на экскурсии по Камчатке. В связи с этим с 2020 года транспортный налог для туркомпаний, осуществляющих легальную деятельность в регионе, снизится в два раза.

Помимо этого власти Камчатки обратились в УФАС с просьбой рассмотреть возможность о снижении портовых (корабельных) сборов для маломерных судов, оказывающих туристические услуги на полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, автолюбители Хабаровского края не дождались от региональных властей снижения транспортного налога, который называют одним из самых высоких в ДФО. Льготу получили только инвалиды первой и второй групп. А вот опекуны таких инвалидов будут платить налог на общих основаниях. За внедорожник, например, который не обязательно должен быть новым, но который для отдалённых районов порой просто необходимость, в год сумма налога достигает порядка 50 тыс. рублей. Крайдума VI созыва предлагала снизить налог, но против категорически выступил губернатор Сергей Фургал.