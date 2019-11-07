Южно-Сахалинск, , 04:09 — REGNUM Современный медицинский кластер намерены создать власти Сахалинской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В качестве ориентира правительство островного региона решило взять лидеров развития медицины в АТР — Китай, Южную Корею, Японию. Больницы островов планируют оснастить высокотехнологичным медицинским оборудованием. Только до конца 2019 года в медучреждения поступит более 1100 единиц такой техники. За 5 лет на Сахалине и Курилах будет построено 60 объектов здравоохранения, будут реконструированы санатории и курорты. Также власти планируют развивать бальнеологическое направление.

По замыслу кластер должен объединить все виды клиник — государственные, частные и иностранные. Для создания таких кластеров предусмотрено федеральное финансирование, властям Сахалина удалось привлечь инвесторов в лице банка ВТБ-капитал, госкорпорации развития ВЭБ, а также бизнес-школу Сколково.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине министр здравоохранения области объяснил молодым врачам, как зарабатывать большую зарплату. Для этого им придётся нарабатывать стаж и совмещать две ставки.