Якутск, , 03:23 — REGNUM По заключению Счетной палаты РФ, Якутия попала в список российских регионов с дефицитным бюджетом по итогам исполнения с января по сентябрь 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В списке 19 регионов, общий объём дефицита — 15,9 млрд рублей. В том числе, дефицит бюджета республики — 3,2 млрд рублей.

Также в «дефицитный» рейтинг попали дальневосточные регионы — Колыма и Хабаровский край. В числе профицитных — 66 регионов, в их числе и Сахалинская область.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет-2019 Челябинской области исполнен с профицитом. Доходы — 121 470 869,27 тыс. рублей, расходы — 113 984 606,73 тыс.