Москва, , 03:15 — REGNUM Сокращение численности работников в сфере малого и среднего бизнеса, зафиксированное по состоянию на октябрь 2019 года, обусловлено укрупнением предприятий, передают 7 ноября «Известия» со ссылкой на источник в Федеральной налоговой службе (ФНС) России.

По состоянию на 10 октября 2019 года численность работников в сфере малого и среднего предпринимательства составила 15,4 млн человек, сократившись за год на 3,6% (или на 567,9 тыс. человек). Одновременно на 116 тыс. сократилось число субъектов предпринимательства.

По информации ведомства, сокращение числа небольших фирм — следствие укрупнения предприятий в связи с государственной поддержкой. За минувший год они расширили производство и перестали соответствовать критериям средних предприятий, пояснили в налоговой службе.

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