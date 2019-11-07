Исламабад, , 08:15 — REGNUM Пакистанская ассоциация торговцев хлопком заявила, что новый урожай этой культуры на 21% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, наибольшие потери понесли хлопковые поля в провинции Панджаб: здесь урожай сократился на 34,5%. Упали показатели и в провинции Синд: здесь в этом сезоне хлопка собрали на 18% меньше.

Рыночные аналитики Пакистана отмечают, что вина за сокращение урожаев в стране лежит на изменении климата: полям наносят ущерб и слишком обильные дожди, и набеги саранчи. При этом семена хлопка, использующиеся в Пакистане, не отвечают современным требованиям и чрезвычайно уязвимы для климатических изменений. В один голос специалисты и предприниматели призывают правительство разработать специальную концепцию, чтобы защитить важнейшую для страны сельскохозяйственную культуру.