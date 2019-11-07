Москва, , 01:41 — REGNUM Немногим больше половины (52,1%) от запланированного на год объёма средств из федерального бюджета России было направлено на реализацию национальных проектов за первые девять месяце 2019 года. Об этом говорится в материалах Счётной палаты.

Наибольший объем освоения средств достигнут в нацпроектах «Здравоохранение» (67,5%), «Наука» (66,2%), «Демография» (65%), наименьший — в «Повышении производительности труда и поддержке занятости» (38,8%), «Экологии» (22,1%) и «Цифровой экономике» (12,3%).

Отметим, низкий уровень освоения средств по национальным проектам неоднократно отмечал президент России Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев. Ранее было принято решение перенести неиспользованные в 2019 году средства на следующий год. При этом, в соответствии с проектом федерального бюджета, расходы на них с 2020 по 2022 год вырастут с 2 трлн до 2,7 трлн рублей.

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