Петрозаводск, , 01:08 — REGNUM Первый после ремонта взлетно-посадочной полосы (ВВП) рейс из аэропорта Петрозаводска состоится 2 декабря. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии.

2 декабря аэропорт обслужит авиарейс, следующий по маршруту «Череповец-Петрозаводск-Архангельск».

К настоящему времени военные строители завершили ремонт ВВП, начавшийся 1 октября. После замены около двухсот бетонных плит полоса в состоянии принимать и отправлять воздушные суда любых типов.

Задержка в возобновлении полетов гражданских самолетов до начала декабря связана с необходимостью, как говорится в сообщении, «технического обслуживания и прохождения процедуры сертификации воздушных судов авиакомпании «Победа».

Намеченный ранее на август 2019 года, ремонт ВВП был перенесен на октябрь по просьбе правительства Карелии, что-бы не затруднять жителям республики поездки в сезон летних отпусков.

Ремонт ВВП аэропорта Петрозаводска осуществляло предприятие Министерства обороны РФ.

Читайте также: Аэропорт столицы Карелии потерял имя «Бесовец»