Рига, , 00:31 — REGNUM Латвийская группа SPI, принадлежащая объявленному Россией в международный розыск уроженцу Орла, Юрию Шефлеру, выиграла длившуюся 15 лет судебную тяжбу в Федеральном суде Австралии за право владеть брендом Stolichnaya у Союзплодимпорта — сообщил Dienas Business

Теперь SPI намерена взыскать с проигравшей стороны судебные издержки, составившие за это время 7 млн долларов США. Это третья подряд, за последние три года судебная победа SPI над Союзплодимпортом в Австралии.

Головной офис SPI находится в Люксембурге. Производства, кроме Латвии, где группе принадлежит Latvijas Balzams, расположены в США. Мексике, Аргентине и Испании. SPI владеет брендом Stolichnaya более чем в 180 странах мира.