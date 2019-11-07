Рига, , 00:28 — REGNUM В последние месяцы в аэропорту Рига в течение многих дней наблюдались огромные очереди на личный досмотр. Многие пассажиры по этой причине опоздали на свой рейс — сообщает портал LSM.

Причины этих очередей готов в острой не доукомплектации соответствующей службы аэропорта, а также в том, что ряд сотрудников одновременно заболели. Руководитель аэропорта Рига Илона Лице сказала, что они готовы выплачивать материальные компенсации опоздавшим по вине аэропорта на свой рейс пассажирам.

Если пассажир, как указала Лице, прибыл в аэропорт своевременно, в течение 2 часов, ему будет компенсирована не только стоимость авиабилета, но и другие убытки, которые человек сможет подтвердить.

Уже сейчас аэропорт обучает дополнительный персонал для контроля безопасности, чтобы иметь в своём распоряжение кадровый резерв. Сегодня аэропорт Рига рассчитанный на 3,5 млн пассажиров обслуживает 7 млн, что сказывается на многом, времени досмотра, в том числе.

Самые проблемные часы работы аэропорта утром с 6:00 до 8:00, и вечером с 18:00 до 20:00. В настоящий момент аэропорт Рига уже получил 100 заявок от пассажиров с просьбой о компенсации.