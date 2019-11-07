Рига, , 00:24 — REGNUM На внеочередном заседании, во вторник, 6 ноября, правительство Латвии отвергло все поправки оппозиции к бюджету 2020, но поддержало все поправки правящей коалиции — пишет портал LA.

Всего в Комиссии Сейма по бюджету и финансам поступило 324 предложения к принимаемому бюджету и сопровождающим бюджет законам. В соответствии с регламентом они были переданы кабинету министров.

Из поддержанных правительством инициатив можно отметить решение обеспечить государственным финансированием только те партии и политические объединения, которые стартовали на выборах действующего Сейма. Эти выплаты будут производиться дважды в году: 15 января и 15 июня. А также введён максимальный размер пожертвования для партий — 20 минимальных зарплат, ранее 50 (размер минимальной заработной платы 430 евро).

Последнее чтение законопроектов «О государственном бюджете на 2020 год», «О среднесрочных бюджетных рамках на 2020, 2021 и 2022 годы» и 26 сопроводительных законов назначено в парламенте на 13 ноября.