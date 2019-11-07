Рига, , 00:19 — REGNUM Вводимые правительством Латвии вместе с бюджетом 2020 года новые пошлины для сектора небанковского кредитования скажутся на ставках для клиентов и будут способствовать уменьшению количества игроков, что снизит и конкуренцию, ссылаясь на Латвийскую ассоциации альтернативных финансовых услуг, пишет портал Dienas Business.

Повышение в четыре раза, до 55 000 евро, пошлины для организаций, занимающихся внебанковским потребительским кредитованием игра в пользу банков. Так же как и повышение стоимости лицензии на потребительское кредитование для новых участников. Она вырастет в 3,5 раза и будет стоить 250 000 евро.

По мнению руководителя Латвийской ассоциации альтернативных (не банковских) финансовых услуг Гинтса Аболиньша заложенные в новый бюджет пошлины неадекватны. Похоже, что правительство придумало таким способом увеличить доходную часть бюджета.

Налоговая политика в отношение небанковского кредитования не должна радикально отличаться от практики в соседних странах: Литве и Эстонии. В Литве стоимость лицензии 149 евро, в Эстонии 1000. Ежегодный сбор в Литве составляет 0,0125% от ежегодной общей суммы невыплаченных потребительских кредитов, в Эстонии 0,01%.

Латвийская ассоциация предложила правительству рассчитывать пошлину как разницу между объемом кредитного портфеля на начало и конец года, разделённую на два и умноженную на 0,05%. Свои предложения Латвийская ассоциация альтернативных (не банковских) финансовых услуг уже направила в Комиссию Сейма по бюджету и финансам.