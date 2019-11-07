Тирана, , 11:45 — REGNUM После того, как США обвинили Huawei в шпионаже и ввели санкции против данной китайской компании как против представляющей угрозу для национальной безопасности, правительство Албании немедленно поддержало позицию США.

В связи с потенциальной возможностью разворачивания Huawei 5G-интернет-сети в Албании, желание элит отказаться от услуг китайской компании в угоду США вызвало бурные дебаты среди албанской общественности.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, ответом на данную дискуссию стало следующее заявление Huawei:

«Huawei прекрасно осознает важность интернет-безопасности и разделяет опасения за данную безопасность, возникшие в Албании.

После того, как клиенты Huawei приобретают оборудование, они контролируют все аспекты входа в сети, включая и безопасность системы безопасности и персональных данных.

Huawei — частная компания, которая полностью принадлежит своим работникам. У нас ясно определенная система владения и управления. Ни одно правительственное учреждение или внешняя организация не владеет акциями Huawei и не контролирует Huawei каким-либо образом.

За последние тридцать лет компания Huawei обслужила три миллиарда человек по всему миру, при этом не было зафиксировано ни одного крупного инцидента и не было найдено доказательств того, что нам нельзя доверять в том, что касается обеспечения безопасности телекоммуникационного оборудования. Ни один другой поставщик не может претендовать на подобный уровень успешности в обеспечении интернет-безопасности, и это причина того, что Huawei пользуется доверием ключевых европейских компаний. Среди 60 контрактов на предоставление 5G-интернета, 31 был заключен в Европе.

Однако до настоящего момента мы ни разу не осуществляли запуск или проверку 5G в Албании, а также не имеем ни одного контракта по развитию 5G в Албании и никоим образом не занимаемся подготовкой к внедрению 5G в этой стране».

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