Нью-Дели, , 22:59 — REGNUM Правительство Индии выделит 250 млрд рупий (примерно 3,52 млрд долларов) на завершение строительства долгостроев. Об этом 6 ноября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar» со ссылкой на заявление министра финансов Индии Нирмалы Ситхараман.

В ходе пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров Индии под председательством премьер-министра Нарендры Моди Нирмала Ситхараман подчеркнула, что указанные средства будут выделены из средств государственного бюджета, а также Государственного банка Индии (SBI) и Корпорация страхования жизни Индии (LIC). В рамках новой инициативы будет профинансировано завершение строительства 458 тысяч жилых домов и 1 600 жилых кварталов.

Напомним, что в рамках программы «Доступное жилье для всех» правительство Индии намерено построить 50 млн жилых домов с целью решения проблемы нехватки жилья как в городской, так и в сельской местности.