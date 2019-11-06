Ашхабад, , 22:47 — REGNUM Объем товарооборота между Туркменией и Италией, по данным итальянского статистического ведомства, в первой половине 2019 года составил €96 млн (около 6,8 млрд рублей), передает «Orient».

В этот период туркменские производители экспортировали в Италию продукцию на сумму €70,4 млн (около 5 млрд рублей), а итальянские компании импортировали в Туркмению товаров на €25,5 млн (около 1,8 млрд рублей).

Согласно прогнозам, эта цифра до конца 2019 года должна будет увеличиться до €200 млн (около 14,1 млрд рублей).

Отмечается, что за последнее время торговля между Италией и Туркменией значительно выросла — в 2018 году туркмено-итальянский товарооборот составлял лишь €32,1 млн (2,2 млрд рублей).