Лондон, , 22:36 — REGNUM Мировые цены на нефть падают после заявлений о возможной отсрочке подписания торгового соглашения между США и Китаем, 6 ноября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту январские фьючерсы Brent подешевели на $1,23 (1,95%), до $61,73 за баррель. Ранее в ходе торгов марка опустилась до минимума сессии в $61,59 за баррель.

Декабрьские фьючерсы WTI упали в цене на 89 центов (1,56%), до $56,34 за баррель. Минимум сессии для марки составляет $56,12 за баррель.

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