Ташкент, , 22:03 — REGNUM ВВП Узбекистана вырастет на 5,5% в 2019 году и на 5,8% в 2020 году соответственно, рост будет обеспечиваться за счет развития промышленности и строительного сектора, говорится в поступившем в ИА REGNUMсообщении ЕБРР.

В нем отмечается, что в Узбекистане наблюдается значительный — 45%, рост экспортных операций, что отражает либерализацию торговли в Узбекистане, а также региональную интеграцию.

«Также наблюдается значительный, более 60%, рост объемов кредитования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что говорит о растущих инвестициях в инфраструктуру и деловую активность», говорится в сообщении.

Отмечается, что за первые три квартала 2019 года инфляция в стране замедлилась до 14,1%, ЕБРР «также приветствует либерализацию валютного рынка Узбекистана, в результате этого с начала 2019 года девальвация местной валюты составила почти 12%».

«С августа 2019 года органы валютного регулирования убрали 5% лимит на дневные колебания обменного курса валюты и позволили рынку определять этот показатель. В дополнение к этому, продажа иностранной валюты коммерческими банками сейчас разрешена и на другие цели кроме бизнеса и туризма», говорится в сообщении.