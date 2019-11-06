Нью-Йорк, США, , 21:52 — REGNUM Фондовый рынок США переместился в «красную зону» после заявлений о возможной отсрочке подписания «первой фазы» торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем, 6 ноября передает агентство Reuters.

В настоящий момент индекс Dow Jones опустился на 10,56 пункта (0,04%), до 27.482,07 пункта, индекс S&P 500 опустился на 0,91 пункта (0,03%), до 3073,71 пункта, индекс Nasdaq опустился на 30,93 пункта (0,37%), до 8.403,75 пункта.

До сих пор ожидалось, что предварительное соглашение по торговле между США и Китаем будет заключено в середине ноября.

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