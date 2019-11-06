Москва, , 21:52 — REGNUM Индия намерена продолжить военно-техническое сотрудничество с РФ, несмотря на продолжение санкционной политики со стороны США. Об этом заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх в ходе встречи с вице-премьером РФ Юрием Борисовым.

«Раджнатх Сингх подтвердил, что Индия нацелена на дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества с Россией, укрепление связей между ВПК обеих стран. Он подчеркнул, что Индия не намерена сходить с этого пути, несмотря на давление со стороны США», — отметили в пресс-службе правительства РФ.