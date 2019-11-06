Лондон, , 21:48 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) понизил свой прогноз по росту ВВП России в 2019 году с прежних 1,5% до 1,1%. Об этом говорится в опубликованном 6 ноября обзоре ЕБРР «Региональные экономические перспективы».

Оценка роста российской экономики в 2020 году также понижена банком — с 1,8% до 1,7%.

В обзоре отмечается, что понижение прогноза обусловлено рисками введения более жёстких санкций в отношении России и резкого падения цен на нефть.

Напомним, в середине октября Международный валютный фонд понизил свой прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,2% до 1,1%. При этом оценку роста российской экономики в 2020 году МВФ повысил на 0,2 процентных пункта — до 1,9%.

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